KATSEYE a lansat single-ul “Touch”

- Mara, o artista cu un talent remarcabil și un potențial uriaș, iși prezinta noul single, „Money”, o melodie care promite sa devina un hit in scurt timp. Mara combina influențe pop și dance in muzica sa, aducand o energie proaspata și vibranta pe scena muzicala romaneasca. Asculta noul ei single și descopera…

- Artistul timișorean Megga Dillah a lansat un nou single de vara, care poarta numele de In drum spre rai. „Sunt incantat sa va impartașesc cel mai nou single «In drum spre rai» de pe viitorul meu album «Focus». Aceasta piesa este o colaborare cu talentatul One Lion și cu Kashy, cu un backing vocal frumos…

- ATOM anunța lansarea single-ului de debut al lui MariQ, noul talent adaugat in portofoliul sau. Piesa, intitulata „Poet”, este o emoționanta creație de dragoste, scrisa de insași tanara artista. „Poet” este o piesa de dragoste care se remarca prin versuri sensibile și profunde. Artista reușește sa capteze…

- Remi Wolf a lansat “Motorcycle”. Piesa este cel mai recent single extras de pe viitorul album al doilea al lui Remi, Big Ideas. Inregistrat la Diamond Mine din Long Island City cu The Dap Kings și Kenny Beats și produs de Remi Wolf, Leon Michels (Dap Kings) și Kenny Beats și mixat de Shawn Everett,…

- Artista Yvonne a lansat single-ul „About U”, alaturi de Daniel Tudor, producția acestei piese fiind realizata de catre Vlad Radoi. „Single-ul «About U» degaja un parfum pe cat de puternic, cu note dulci-acrișoare de inspirație nord-americane, pe atat de fresh și revigorant. Piesa este un dialog plin…

- In sfarsit e vara si cald, iar astazi s-a lansat melodia “YELE”, o piesa atat de superba sub semnatura noastra Aura B. si Ralflo, care va fi auzita in toate cluburile de pe litoral, va rasuna la radio la fel ca si piesa “Pas cu Pas” care, pentru ei, a fost piesa de debut in formula aceasta. ”Piesa “Yele”…

- ENELI, una dintre cele mai promițatoare voci din peisajul muzical contemporan, iși incanta fanii cu lansarea noului sau single, „Oh My God”, care se va gasi și pe albumul sau de debut. Piesa este un amalgam captivant de sunete electrizante și versuri catchy, ce reușesc sa surprinda și sa captiveze ascultatorii…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…