- Kathy Hochul a depus juramantul, marti noapte, si a devenit prima femeie guvernator al statului New York, in urma demisiei lui Andrew Cuomo dupa zece ani in functie, conform news.ro Demisia lui Cuomo a devenit oficiala luni, la ora 23:59, iar Hochul, in varsta de 62 de ani, a depus juramantul…

- O femeie a ajuns in stare grava la spital, luni dimineața, dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de fostul soț, intr-o stație de autobuz din Slatina. Agresiunea a avut loc in statia de autobuz de pe strada Crisan, din Slatina. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii…

- O femeie cu probleme psihice a ajuns la spital, luni, dupa ce a fost pusa intr-un sac din plastic și lasata in scara unui bloc din Suceava. Cei care au abandonat-o sunt chiar rudele ei, mama și fratele sau. Potrivit polițiștilor din Suceava, incidentul a fost anunțat la 112. Inițial, locatarii blocului…

- O femeie și un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o autospeciala militara ce insoțea un convoi militar, in Capitala. Autospeciala avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Accidentul s-a produs in Capitala, in zona Piața Sudului. In urma impactului,…

- Tragedie in Capitala. O femeie a fost injunghiata mortal, marți, intr-un apartament din sectorul 6, de iubitul ei. Criminalul este cautat de polițiști. Femeia, in varsta de 23 de ani, prezenta multiple plagi in zona toracelui și la nivelul capului. Aceasta se afla in stop cardiorespirator cand au sosit…