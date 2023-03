Stiri pe aceeasi tema

- Kathleen Kavalec, Ambasador al SUA in Romania, a vizitat pe 27 februarie Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu impreuna cu Angel Tilvar, Ministrul Apararii, si generalul Daniel Petrescu, Seful Statului Major al Apararii, anunța Ambasada SUA la București. Vizita a inclus intalniri cu unitatile militare…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, și ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Ann Kavalec, au efectuat, luni, o vizita de lucru in Baza 57 Aeriana „Mihail Kogalniceanu” din județul Constanța, anunța MApN. La activitate a fost prezent și șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu.…

- Romania a fost printre primele state care au condamnat agresiunea ilegala, neprovocata si care incalca normele de drept international a Rusiei asupra Ucrainei si va continua sa sprijine statul vecin in formatul NATO si in cel al UE si pentru ca impartasesc acelasi sistem de valori, a declarat ministrul…

- Kathleen Kavalec, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania s-a aflat weekendul trecut intr-o vizita oficiala la Timișoara, prilejuita de deschiderea Programului “Capitala Europeana a Culturii”. Timisoara a fost primul oras din Romania vizitat de Kavalec in calitate de ambassador. Kathleen…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus luni, in cadrul unei conferinte de presa de la Bruxelles, ca fortelor NATO prezente in Polonia, Romania, Slovacia si in alte state din partea estica a Aliantei protejeaza spatiul folosit de aliati pentru a sustine Ucraina.

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, l-a primit joi, 2 februarie, la sediul MApN, pe ambasadorul Statului Qatar la Bucuresti, Osama Yousef A.A. Alqaradawi, discutiile vizand in principal stadiul si perspectivele relatiilor de cooperare bilaterala in domeniul apararii, inclusiv din perspectiva…

- Ministrul Apararii nationale Angel Tilvar s-a intalnit miercuri cu ambasadorul Ucrainei in Romania, prilej cu care a condamnat actiunile nediscriminatorii de lovire a infrastructurii civile ucrainene de catre fortele Federatiei Ruse, inclusiv ”tragicul eveniment din orasul Dnipro” si a transmis condoleante…

- ”Avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System) au ajuns la București, de unde vor transmite NATO informații despre orice mișcare tactica și operaționala de la granița Alianței.In contextul razboiului ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei, NATO va monitoriza activitatea militara…