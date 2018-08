Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul marocan a acuzat miercuri Uniunea Europeana ca nu il sprijina suficient 'in eforturile si sacrificiile' pe care le implica incercarea de a stavili valul migrator catre Europa, ce s-a intensificat semnificativ in partea de vest a Mediteranei, transmite agentia EFE. 'Noi, ca tara, facem…

- ''In privinta focului izbucnit luni pe muntele Pentelikon si care s-a intins apoi in regiunea Mati, la est de Atena, exista o serie de intrebari si nu ascund faptul ca mai multe elemente grave ne-au facut sa deschidem o ancheta'', a declarat adjunctul ministrului grec pentru protectia cetatenilor,…

- "Suntem cu tot sufletul alaturi de poporul grec in aceste momente atat de dificile. Avem un dialog permanent cu autoritatile elene si, prin intermediul serviciilor Directiei Generale pentru Politica Regionala (DG Regio), le oferim asistenta de specialitate necesara pentru o accelerare a procedurii…

- Aderarea oficiala a Bulgariei la zona euro este o idee foarte proasta. Aceasta opinie a fost exprimata de expertul in finante Steve Hanke, lector la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite, cunoscut in Bulgaria drept "parinte al consiliului monetar". El a facut o comparatie cu soarta Greciei,…

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si va interzice intrarea altor doi, considerand ca activitatile acestora sunt incompatibile cu statutul lor, potrivit editiei de miercuri a ziarului grec Kathimerini, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.La randul sau, Ministerul de Externe rus a anuntat…

- Autoritațile elene au decis sa expulzeze doi diplomați ruși și sa interzica intrarea a inca doi colaboratori ai misiunii diplomatice a Rusiei din Grecia, informeaza ziarul Kathimerini. Potrivit publicației, diplomatii ruși sunt acuzați de tentative de amestec in afacerile interne ale Greciei și de acțiuni…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca va pune la dispozitie noi fonduri de urgenta pentru a ajuta Spania si Grecia sa raspunda la provocarile privind migratia, oferindu-le un total de 45,6 milioane de euro, relateaza dpa. Statele membre ale Uniunii Europene sunt divizate in privinta modului de gestionare…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…