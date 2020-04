Katherine Schwartzenegger este însărcinată Katherine Schwarzenegger, in varsta de 30 de ani, este insarcinata. Soția actorului Chris Pratt (40 ani) așteapta primul copil al cuplului. La 10 luni dupa ce s-au casatorit in cadrul unei ceremonii intime in Montecito, California, Katherine și Chris se pregatesc pentru un nou capitol din viața lor – un copil. Vestea a fost confirmata de mai multe surse pentru People . Acest bebeluș va fi primul copil al fiicei lui Arnold Schwarzenegger și al doilea al actorului, care mai are un baiețel in varsta de 7 ani și jumatate, Jack, din casnicia cu Anna Faris. Potrivit sursei citate, cei doi erau nerabdatori… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

