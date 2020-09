Stiri pe aceeasi tema

- Dupa publicarea carții biografice “Finding Freedom”, mai multe detalii neștiute despre Ducii de Sussex au ieșit la iveala, inclusiv despre viețile lor dinainte de a deveni un cuplu. Despre divorțul lui Meghan Markle s-a mai scris, dar nimeni nu a știut care a fost adevaratul motiv pentru care aceasta…

- Kate Winslet va aparea intr-un nou film, unde va interpreta rolul unei femei indragostite, dar nu de un barbat, ci de o alta femeie. Astfel, actrita a trebuit sa filmeze scene tandre alaturi de Saoirse Ronan si, in plus, si-a aratat trupul gol, lucru despre care a vorbit cu mandrie.

- Actrița Kate Winslet este din nou in centrul atenției, iar acest lucru i se datoreaza rolului pe care l-a interpretat in noul ei film, ”Ammonite”, care prezinta povestea de dragoste dintre Marry Anning (Kate Winslet) și o femeie maritata (Saoirse Ronan), in Anglia anilor 1840.

- Joseph Baena, fiul actorului Arnold Schwarzenegger, are 23 de ani și pare sa semene tot mai mult cu tatal sau, celebrul actor de la Hollywood care a facut furori cu rolurile din Terminator. Deși e copil "din flori", facut cu una dintre menajerele sale, Arnold pare tot mai mandru de fiul lui. Recent,…

- S-a nascut în 1933, iar de-a lungul vieții a vazut și trait multe. Dorothy Marie este persoana care a stat mereu aproape de fiica Sharon Stone, indiferent de greutațile întâmpinate. A ajuns la 87 de ani, a trecut recent prin doua infarcte, dar nu se da batuta: își ia toate masurile…

- Ceremonia este programata sa aiba loc pe 25 aprilie 2021. In plus, AMPAS a decis amanarea inaugurarii muzeului sau de la Los Angeles. "Mai mult de un secol, filmele au jucat un rol important in consolarea noastra in cele mai intunecate momente. Cu siguranta, au facut asta anul acesta. Speranta noastra,…