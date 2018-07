Desi are 44 de ani, Kate Moss este in continuare una dintre cele mai sexy femei din lume si unul dintre cele mai cautate modele feminine. Recent, vedeta a realizat un shooting pentru colectia Saint Laurent toamna-iarna 2018, iar fotografiile finale sunt superbe. Modelul britanic a pozat pe plaja, imbracata intr-o rochita inflorata, dupa care s-a aventurat in valurile marii.