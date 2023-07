Stiri pe aceeasi tema

- Finala județeana de cupa de la Suceava era cat pe ce sa nu se termine prea bine pentru un fotbalist. In incercarea de a apara poarta, un atacant a sarit și a rupt poarta. Din fericire, in urma incidentului, fotbalistul nu a fost ranit. Cum a reușit sa rupa un fotbalist poarta Meciul s-a dat […] The…

- Un caz șocant a avut loc in timpul unei curse Uber, dupa ce o clienta a folosit arma pe care o avea in geanta pentru a impușca șoferul, totul din cauza unei confuzii. In urma accidentului, barbatul a suferit rani grave, fiind nevoie de transferul la spital. Cateva zile mai tarziu, victima a fost deconectata…

- Dupa ce a atras toate privirile la ceremonia de incoronare a Regelui Charles al III-lea, Kate Middletin a bifat o noua apariție ravisanta la un eveniment oficial. Alegerile sale vestimentare au atras imediat atenția britanicilor, mulți observand ca a copiat-o pe Prințesa Diana. Ce omagiu emoționant…

- Kate Middleton a stralucit la Castelul Windsor, la doar cateva zile dupa ce a atras toate privirile la parada Trooping of the Colour – prima organizata in cinstea Regelui Charles al III-lea. Prințesa de Wales a copiat-o pe Prințesa Diana, aducand un omagiu emoționant mamei lui William. Kate Middleton…

- Kate Middleton a gafat. O prezența mereu rafinata și atenta la detalii, ei bine chiar și aceasta a comis o greșeala la un eveniment solemn. Camilla nu a ținut cont de ochii critici ai persoanelor din jur și i-a atras atenția prințesei. Pana și nobilimea mai grește Membrii familiei regale sarbatoresc…

- Viața ei pare desprinsa dintr-un basm: s-a indragostit de un prinț, s-au casatorit, au devenit parinți și acum este recunoscuta ca viitoarea Regina a Marii Britanii. Destinul ei nu este intamplator. Zodia lui Kate Middleton este printre cele mai norocoase din horoscop. Zodia lui Kate Middleton, printre…

- Kate Middleton a fost fotografiata de mai multe ori fara celebrul inel de logodna cu safir ce i-a aparținut Prințesei Diana. Experții regali au explicat ce reprezinta, de fapt, decizia Prințesei de Wales. De ce a renunțat Kate Middleton la inelul de logodna la un eveniment Este probabil una dintre cele…

- Imagini virale cu Prințesa de Wales. Kate Middleton, surprinsa de camere facand un gest neasteptat cand Regina Margareta a Danemarcei i-a cerut sa se așeze mai aproape de ea. Manevra soției Prințului William i-a uimit pe toți. VIDEO Kate Middleton, surprinsa de camere facand un gest neasteptat Prințesa…