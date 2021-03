Stiri pe aceeasi tema

- Printul William a reactionat joi dupa interviul acordat de Harry si de sotia acestuia, Meghan. Aflat intr-o vizita in estul Londrei, ducele de Cambridge a spus ca nu a vorbit pana acum cu fratele sau.

- Conform Hotnews , comentariile prințului William au fost facute in timpul unei vizite in Londra de Est, acesta precizand de asemenea ca nu a discutat cu fratele sau dupa interviul difuzat de CBS in SUA, dar ca urmeaza sa o faca.Marți, regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe prințul Harry și pe soția…

- Prințul William a afirmat joi ca familia regala britanica „nu este deloc o familie rasista” în primul sau comentariu public facut dupa acuzațiile aduse de Meghan Markle și fratele sau în timpul interviului acordat prezentatoarei americane Oprah Winfrey, relateaza BBC.Comentariile…

- Ducele de Cambridge și Ducele de Sussex s-au „reconectat” in timpul sarbatorilor și acum „vorbesc regulat” prin apel video, a susținut un expert regal. Prințul Harry și Prințul William incearca sa se impace Prințul Harry, in varsta de 36 de ani, și Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, locuiesc in…