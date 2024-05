Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton (42 ani) a fost vazuta pentru prima data in public, la doua luni dupa ce a anunțat ca a fost diagnosticata cu cancer. Din martie, Prințesa de Wales s-a ținut departe de ochii publicului, pana acum. Kate Middleton a anunțat in luna martie ca medicii au descoperit, in urma operației din…

- Printul William al Marii Britanii a vorbit despre tratamentul lui Kate Middleton. Prințesa de Wales a fost diagnosticata cu cancer in acest an, iar acum urmeaza o chimioterapie preventiva pentru aceasta boala cu care se confrunta. Iata cum se simte ea acum!

- Regele Charles va fi mai singur ca niciodata in acest an de Paște. Regele Charles urmeaza sa participe la o slujba in duminica Paștelui, ca parte a primei sale apariții publice de cand a fost diagnosticat cu cancer. Totuși, acesta va fi in acest an mai singur ca niciodata. Prințesa și Prințul de Wales…

- Oana Roman a transmis un mesaj special, dupa ce Kate Middleton a fost diagnosticata cu cancer. Vedetei nu i-a venit sa creada cand a auzit ca Prințesa de Wales se confrunta cu grave probleme de sanatate. Iata ce a postat aceasta pe rețelele de socializare!

- Kate Middleton, soția moștenitorului coroanei britanice, a facut, in urma cu puțin timp, un anunț cu care a uimit pe toata lumea. Prințesa de Wales a anunțat, cu puțin timp in urma, ca a inceput tratamentul inițial dupa ce a fost diagnosticata de cancer, boala pe care a descoperit-o in teste de rutina.

- Printesa de Wales a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer si ca se afla in primele etape ale tratamentului chimioterapeutic, transmite BBC. Intr-o declaratie inregistrata la Windsor de BBC, Kate a spus ca afectiunea sa a fost descoperita dupa ce a suferit o operatie abdominala majora, in…