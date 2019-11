Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton și Prințul William au impreuna 3 copii, dar intotdeauna au marturisit ca iși doresc patru. Ducesa de Cambridge este insarcinata acum cu gemeni? Un detaliu a dat-o de gol. Kate Middleton este insarcinata cu gemeni? Catherine, ducesa de Cambridge, s-a logodit cu Prințul William in octombrie…

- Kate Midleton a trecut printr-un moment stanjenitor in prima sa zi din turul oficial in Pakistan, unde se afla alaturi de Prințul William. Ducesa de Cambridge respecta intotdeauna protocolul regal, iar angajamentele ei oficiale sunt fara pata, dupa un deceniu in Familia Regala britanica. Insa exista…

- Kate Middleton și Prințul William au ajuns, luni seara, in Pakistan, unde se afla pentru unul dintre cele mai importante turnee regale din cariera lor. Iar pentru acest moment ducesa de Cambridge a ales o ținuta spectaculoasa. Kate a coborat din avion purtand o rochie turcoaz semnata de Catherine Walker,…

- Deși sunt casatoriți de opt ani, Kate Middleton și Prințul William nu și-au aratat niciodata afecțiunea in public. Acum a aparut o fotografie veche cu cei doi, in care se poate citi iubirea in ochii lor. La doar un an dupa ce s-au casatorit, ducesa de Cambridge l-a insoțit pe soțul ei la un meci de…

- Kate Middleton a participat, marți, la deschiderea noii sale gradini, Back to Nature, unde a petrecut puțin timp cu tinerele mame prezente și copiii acestora. Ducesa de Cambridge, in varsta de 37 de ani, a ales sa poarte cu aceasta ocazie o rochie semnata Emilia Wickstead, lunga, cu guler, alba cu imprimeuri…

- Prințesa Diana parea extrem de mandra in ziua in care l-a condus pe Prințul William in prima sa zi de școala. Insa a avut și un sfat pentur el inainte de a cobori din mașina. Prințesa de Wales s-a aflat la porțile școlii atat pentru William cat și pentru Harry atunci cand aceștia au inceput școala.…

- Prințul William și Kate Middleton sunt casatoriți din anul 2011 și niciodata nu au fost vazuți fiind afectuoși unul cu celalalt in public. Dar se pare ca ducele de Cambridge este o persoana foarte romantica. Pe vremea cand erau doar iubiți, William a aterizat cu elicopterul in curtea din spate a casei…

- Acum au o casnicie de invidiat și trei copii superbi, insa Prințul William și Kate Middleton au trecut, la inceputurile relației lor, printr-o desparțire dureroasa. Mulți s-au intrebat care a fost motivul acestei desparțiri, insa pana acum nimeni nu a vrut sa dezvaluie prea multe. O experta in familia…