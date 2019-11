Stiri pe aceeasi tema

- Kate Midleton a trecut printr-un moment stanjenitor in prima sa zi din turul oficial in Pakistan, unde se afla alaturi de Prințul William. Ducesa de Cambridge respecta intotdeauna protocolul regal, iar angajamentele ei oficiale sunt fara pata, dupa un deceniu in Familia Regala britanica. Insa exista…

- Ducesa de York, Sarah Ferguson, care saptamana viitoare va implini 60 de ani, a dezvaluit ca a apelat deseori la operatiile estetice, inclusiv la diferite forme de lifting facial, relateaza vineri Press Association. Sarah Ferguson, care a primit titlul de ducesa de York dupa casatoria cu printul Andrew,…

- S-a logodit fratele lui Kate Middleton! Iata cu cine! Urmeaza o noua nunta in familia lui Kate Middleton, intrucat fratele Ducesei de Cambridge, James Middleton, tocmai s-a logodit cu iubita lui, frantuzoaica Alizee Thevenet. Conform Daily Mail, James i-a cerut mana iubitei sale intr-un cadru privat,…

- Prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, ducesa Meghan de Sussex, au informat marți ca vor da in judecata un tabloid britanic acuzat ca ar fi editat și publicat in mod ilegal materiale despre ducesa, relateaza site-ul postului CNN.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Momentul inaugurarii navei care poarta numele ”Sir David Attenborough” a fost celebrat intr-un mod tradițional: Ducesa de Cambridge a spart o sticla de șampanie de prora vasului. Sute de oameni, alaturi de Kate Middleton și Prințul William, au fost prezenți la eveniment. Sir David Attenborough…

- Kate Middleton a participat, marți, la deschiderea noii sale gradini, Back to Nature, unde a petrecut puțin timp cu tinerele mame prezente și copiii acestora. Ducesa de Cambridge, in varsta de 37 de ani, a ales sa poarte cu aceasta ocazie o rochie semnata Emilia Wickstead, lunga, cu guler, alba cu imprimeuri…

- Scandal dupa vacanta petrecuta de Printul Harry si Meghan Markle in Franta! Iata de ce! Meghan Markle si Printul Harry isi petrec vacanta intr-o destinatie exclusivista. Cei doi au plecat pe Coasta de Azur, mai exact la Nisa, acolo unde au zburat cu un avion privat pentru care au fost dur criticati…

- Jurnalista Marilena Rotaru, specializata in problemele Casei Regale a Romaniei, arata ca la doar o luna de la moartea Regelui Mihai, Custodele Coroanei, Margareta, a inlocuit Medalia Regelui Mihai I pentru Loialitate cu Medalia Regala pentru Loialitate.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA…