Kate Middleton a surprins pe toata lumea cu apariția ei de la Wimbledon 2024. Este al doilea eveniment la care Prințesa de Wales este prezenta, de cand a inceput chimioterapia, in urma cu cateva luni. Kate Middleton, prezenta la Wimbledon 2024 Prințesa de Wales a aparut in tribune la finala masculina de la Wimbledon 2024, […] The post Kate Middleton, aplaudata in picioare la Wimbledon. Prințesa de Wales i-a uimit pe toți cu eleganța ei appeared first on Playtech Știri .