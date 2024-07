Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) l-a invins pe Novak Djokovic (37 de ani, 2 ATP), scor 6-2, 6-2, 7-6(4), și este campionul de la Wimbledon 2024. Kate Middleton, prințesa de Wales, a fost cea care i-a inmanat trofeul. Competiția de la All England Lawn Tennis and Croquet Club se afla sub obladuirea lui…

- Prințesa de Wales asista duminica la finala masculina de la Wimbledon, dintre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic. Ea a fost primita de public cu ovații. A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales ????#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P— Wimbledon (@Wimbledon) July…

- Kate Middleton, prima apariție oficiala de cand a anunțat ca are cancer Kate Middleton a lipsit din viața publica in ultima jumatate de an. In tot acest timp, Prințesa de Wales a urmat un tratament de chimioterapie preventiva. Ea a fost diagnosticata cu cancer la inceputul anului. In prezent, tratamentul…

