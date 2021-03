Stiri pe aceeasi tema

- Kate, ducesa de Cambridge, a lansat duminica un album de portrete fotografice surprinse in timpul perioadelor de lockdown anti-COVID-19 din Marea Britanie, volum care va oferi, potrivit ducesei, o marturie de durata a pandemiei, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Kate, sotia printului…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost externat marti, la o luna dupa ce a fost spitalizat la Londra pentru tratarea unei infectii si dupa ce a suportat cu succes o interventie chirurgicala cardiaca, relateaza AFP si Reuters. Ducele…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va mai ramane cateva zile in spital unde se simte confortabil si raspunde la tratament, a anuntat marti Palatul Buckingham, in timp ce fiul sau, printul Edward, a declarat pentru Sky News ca ducele de Edinburgh se simte "mult mai bine",…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este ''OK'', a declarat luni printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat intr-o clinica din Londra marti…

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost spitalizat intr-o clinica din Londra marti seara, ca masura de precautie, din cauza unei afectiuni care nu este asociata cu maladia COVID-19, a anuntat miercuri Palatul Buckingham intr-un comunicat, relateaza…

- Printul Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, si sotia sa, Camilla, au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat miercuri biroul de presa de la Clarence House, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Charles, in varsta de 72 de ani, ii urmeaza mamei sale, regina Elisabeta…

- Marea Britanie vaccineaza 200.000 de oameni pe zi contra Covid și are ca obiectiv sa ridice ritmul campaniei de imunizare la 2 milioane pe saptamana, a declarat duminica secretarul pentru Sanatate Matt Hancock, potrivit Hotnews, care citeaza Reuters. ”In acest moment, peste 200.000 de oameni sunt vaccinați…

- Ducesa de Cambridge sarbatoreste sambata implinirea varstei de 39 de ani, in contextul in care Marea Britanie a intrat intr-un al treilea lockdown, dupa descoperirea unei variante mai contagioase a virusului SARS-CoV-2, informeaza DPA, Kate isi celebreaza ziua de nastere alaturi de familia…