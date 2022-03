Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Budapesta a ales joi, pentru prima data, o femeie la presedintia Ungariei, in persoana lui Katalin Novak, in varsta de 44 de ani, pentru o perioada de cinci ani, cu sprijinul voturilor partidului de guvernamant Fidesz (ultranationalist), informeaza Agerpres . Novak, fost ministru al…

- Trump il susține pe premierul Viktor Orban in alegerile din Ungaria, care sunt planificate in aprilie 2022. Dupa cum se știe, naționalistul Viktor Orban este un lider controversat in Europa, intrucat are idei contrare celor ale UE. Dar Donald Trump, pe cand era președinte al SUA, a avut o relație buna…