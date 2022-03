Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Budapesta a ales joi, pentru prima data, o femeie la presedintia Ungariei, in persoana lui Katalin Novak, in varsta de 44 de ani, pentru o perioada de cinci ani, cu sprijinul voturilor partidului de guvernamant Fidesz (ultranationalist), informeaza Agerpres . Novak, fost ministru al…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. In același timp, SUA colaboreaza cu Varsovia la un acord pentru a furniza Ucrainei avioane…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a anuntat marti ca a incetat procedura in derulare privind mina de carbune de la Turow, din Polonia, dupa un acord convenit la 3 februarie intre Varșovia si Praga, relateaza AFP. CJUE a emis pe 4 februarie un ”ordin de radiere” a acestui caz ”in urma unui…

- Mijloacele informarii in comunitați s-au schimbat de cateva ori in istorie. Inventarea scrisului, apoi a carții, a presei, a radioului, a televiziunii, trecerea la internet au fost tot atatea cotituri. Cea mai recenta este trecerea la mediile de socializare. Nu este in aceste schimbari o simpla succesiune,…

- Moartea unei femei in varsta de 37 de ani, careia i s-a refuzat saptamana aceasta sa efectueze o intrerupere de sarcina, a dus din nou la mai multe manifestații in Polonia, la un an de cand țara central-europeana a introdus una dintre cele mai restrictive legi in privința avortului de pe continent,…

- Comisia Europeana ar putea propune înghetarea fondurilor europene pentru Polonia si Ungaria, pe motivul încalcarii statului de drept, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc în Ungaria pe 3 aprilie, a declarat marti comisarul european pentru buget, Johannes Hahn.„Trebuie…

