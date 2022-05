Stiri pe aceeasi tema

- Katalin Novak a fost investita sambata in functia de presedinte al Ungariei, intr-o ceremonie desfașurata in fața Parlamentului de la Budapesta. Al saselea presedinte de la schimbarea sistemului politic din Ungaria, in 1989-1990, ea este prima femeie care ajunge șef al statului.

- Florin Cițu a anunțat, sambata, ca și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL, deși ar fi vrut sa faca agest gest „in fața colegilor”. Cițu s-a trezit aproape singur in sediul PNL, la ședința Biroului Executiv pe care a convocat-o el, dupa cea convocata de liderii PNL vineri. The post Florin…

- Statele membre G7 au decis luni ca cererea privind plata in ruble a gazelor naturale rusesti „nu este acceptabila”. Anunțul a fost facut de ministrul german al Economiei Robert Habeck, relateaza AFP. „Toti ministrii (Economiei din statele membre) G7 au cazut de acord asupra faptului ca este vorba despre…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza, duminica, un Congres extraordinar pentru alegerea noii sale conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. La congresul care va avea loc la Palatul Parlamentului vor participa 867 de delegati cu drept de vot. George Simion candideaza…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a fost inlocuit cu secretarul de stat din Ministerul Sanatații Andrei Baciu in funcția de președinte al Comitetului Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Decizia premierului Nicolae Ciuca a fost publicata marți in Monitorul…

- Federația Internaționala de Judo a suspendat poziția lui Vladimir Putin de președinte de onoare și ambasador al organizației. Acest lucru este raportat pe site-ul federației, transmite Radio Europa Libera. „Din cauza razboiului care se desfașoara pe teritoriul Ucrainei, Federația Internaționala de Judo…