Kastellorizo, insula vrajbei turco-elene. Un reportaj Deutsche Welle

- Pe fondul disputei greco-turce din Mediterana de Est cu privire la resursele de gaz care ar putea fi descoperite acolo, președinta Greciei a vizitat, duminica, insula Kastellorizo, cea care se afla in centrul conflictului și in apele careia ambele parți suspecteaza ca ar exista zacaminte importante,…

- Turcia a acuzat luni Grecia de acte de ”piraterie” prin faptul ca incearca sa ”inarmeze” o insula demilitarizata situata in apropierea litoralului turc, al carei statut se afla in centrul tensiunilor actuale din estul Marii Mediterane, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un context de escaladare…

- ”Situatia actuala in Mediterana de est tine de jocul cu focul”, a declarat ministrul german de Externe Heiko Maas intr-o vizita la Atena. ”Orice mica scanteie poate declanta o catastrofa”, a avertizat el. Maas, care discuta marti si cu oficiali turci, a dat asigurari ca Germania si partenerii sai europeni…

- In aceasta dimineața, la ora locala 10.27, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a fost inregistrat in sudul Greciei. Acesta a fost simțit și la Atena. Nu au fost raportate victime sau pierderi materiale. Institutul Geodinamic din Atena a anuntat ca epicentrul cutremurului a fost…

- Pe insula Lesbos din Grecia au ajuns migranti cu coronavirus, au anuntat luni autoritatile locale, citate de dpa. Virusul a fost depistat la un grup de migranti sositi saptamana trecuta pe mare, din Turcia; 17 din cei 38 prezentau simptome de COVID-19 si au fost testati pozitiv. Ei vor ramane izolati…

- Romanca depistata cu noul coronavirus la sosirea in Creta s-a plimbat libera 72 de ore pe insula pana cand a fost bagata in carantina, potrivit presei locale.Potrivit Digi24.ro, femeia a fost testata la sosirea pe aeroport și trebuia sa aștepte rezultatul la hotel.

- Odata cu relaxarea interdictiilor, unii turisti s-au si grabit sa ajunga pe litoral. Hotelierii din Grecia, Turcia, Romania vin cu oferte si pentru turistii din Republica Moldova, transmite IPN.

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,5 grade, s-a produs in seara zilei de duminica, 28 iunie, in regiunea Rodos, in zona limitrofa dintre Insulele Dodecanese si Turcia. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 17h43min UTC (ora locala 20h43min). Potrivit datelor…