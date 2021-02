Kaspersky: Youtube, pe primul loc între preferințele copiilor Continutul oferit de platforma YouTube au fost pe primul loc in preferintele copiilor in ceea ce priveste cautarile pe Internet, in timpul sarbatorilor de iarna 2020-2021, arata rezultatele unui raport realizat de Kaspersky Safe Kids. Conform datelor centralizate, cele mai populare solicitari au fost asociate cu YouTube (21%), jocuri (15%), traducatori de limbi straine (11%), platforme de comunicare (10%) si muzica (9%). Referitor la platforma YouTube, copiii au cautat in perioada analizata cel mai frecvent jocuri video (37%), la aceasta categorie fiind preferati gameri care prezinta jocuri diferite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

