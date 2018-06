Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal vizeaza compania Facebook, care se ocupa de rețeaua de socializare cu același nume. Pentru o perioada de patru zile, in luna mai, in jur de 14 milioane de utilizatori au avut setarile de confidențialitate modificate automat la „public”. Informația șocanta a fost facuta chiar de compania…

- Compania americana Ellaal Goldberg Corporation a anuntat astazi ca îsi extinde investitiile pe piata media locala, în valoare de 50 de milioane de dolari, anuntate în urma cu o luna.

- Actiunile serviciului mobil, Snapchat au scazut cu 17% dupa ce compania a dezvaluit noul design al aplicatiei. Utilizatorii spun ca noua versiune este mai putin atractiva, iar un milion de utilizatori vor sa semneze o petitie pentru revenirea la vechiul design, relateaza BBC Noul design…

- La sfarșitul lunii Martie, in calitate de membru al Comisiei de libertați civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, am solicitat grupului social democraților europeni (S&D) – din care fac parte, susținere pentru inființarea unei comisii speciale de ancheta pentru a…

- O delegatie a Comisiei pentru bugete a Parlamentului European efectueaza, in perioada 3-6 aprilie, o vizita in Republica Moldova, cu scopul de a evalua gestionarea fondurilor europene acordate tarii noastre.

- Guvernul american și gigantul rus Kaspersky Lab se afla in prezent intr-o disputa inverșunata din cauza modului in care compania de cybersecurity a acționat in timpul unor operațiuni secrete a SUA care urmarea strangerea de informații despre gruparea terorista ISIS.

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Furnizarea apei potabile se va intrerupe pentru lucrari de cuplare la noile rețele de distribuție a apei potabile. Vor fi afectați abonații care au domiciliul pe partea dreapta a drumului care duce spre Felnac, in intervalul orar 08:00- 16:00. „Atragem atentia consumatorilor ca la reluarea alimentarii…