- Cand autoritatea de reglementare a concurenței din Italia a amendat luna trecuta Amazon cu 1,13 miliarde de euro, a fost cea mai recenta mișcare dintr-o serie de atacuri impotriva Big Tech. Organismul de paza, Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato(AGCM), și-a intensificat acțiunile in ultimul…

- Serviciul Kaspersky Takedown ofera o gestionare completa a intregului proces de eliminare a domeniilor rau intentionate si phishing. Impreuna cu solutia Kaspersky Digital Footprint, acesta permite companiilor sa raspunda la sursele rau intentionate sau la amenintarile de tip phishing, care vizeaza organizatiile…

- Companiile aeriene comerciale din intreaga lume au anulat peste 4.500 de zboruri in weekendul de Craciun . Valul tot mai mare de infecții cu COVID-19 cauzat de varianta Omicron a creat o mai mare incertitudine. Companiile aeriene din intreaga lume anuleaza mii de zboruri in acest Craciun din cauza variantei…

- Autoritațile ruse continua razboiul impotriva giganților tehnologici internaționali. Un tribunal din Moscova a amendat companiile Google și Meta pentru ca in mod repetat nu au șters conținut considerat ilegal de Kremlin.

- Peste 8 din 10 companii industriale și de logistica care activeaza pe plan local doresc sa accelereze investițiile in urmatorea perioada conform Colliers International. Mai puțin afectata in contextual pandemiei de coronavirus, piața spațiilor industriale și de logistica din Romania s-a adaptat rapid…

- Companiile de toate dimensiunile iși regandesc planurile de a trimite lucratorii inapoi la birou, deoarece varianta Omicron adauga un alt strat de incertitudine. Google și cel de-al doilea mare producator de vehicule din SUA, Ford, se numara printre cei care intarzie din nou planurile de intoarcere…

- Poliția Romana zice ca este in alerta de gradul zero și ca il cauta de zor prin București și prin județele invecinate pe temutul interlop Mircea Nebunu, care, de fapt, de trei luni face live-uri și posteaza poze din Spania. Și, fiindca il cauta doar prin Romania, poliția nu a sesizat Europol sau Interpol.

- Cel mai mare producator din Romania de sisteme de ancorare și ridicare folosite in securizarea marfurilor in transport se afla in județul Hunedoara. Mai exact, in localitatea Santuhalm, aparținatoare municipiului Deva. Inființata in 2014, Chingi Expert Deva fabrica și ofera soluții de top in domeniu,…