Stiri pe aceeasi tema

- Neversea 2023 incepe joi, pe 6 iulie. Ce restricții sunt in Constanța in perioada festivalului. Mai jos, se gasesc toate detaliile despre unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii. Pe plaja Neversea sunt așteptați peste 150 de artiști și zeci de mii de fani din țara, dar și din strainatate.5…

- Ecovillas Company anunța lansarea unui proiect unic in Europa cu o arhitectura ce simbolizeaza carți puse intr-o biblioteca, iar fațada de la intrare este o carte deschisa ce reprezinta file din povestea vieții fiecarei familii Cele 18 case construite de Ecovillas in apropierea bulevardului Iancu Niculae…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a fost arestat intr-o instanța federala din Miami, marți, și urmeaza sa fie trimis in judecata pentru acuzații referitoare la gestionarea documentelor clasificate, potrivit CNN. A fost arestat și Walt Nauta, consilier al fostului…

- In perioada 12-15 iunie are loc la Strasbourg o sesiune plenara a Parlamentului European cu o bogata si de mare interes agenda. Intre principalele teme, menționam: ·Ucraina: PE va dezbate atacul asupra barajului Nova Kakhovka; ·Dezbatere și vot privind normele de referința pentru gestionarea Inteligentei…

- Foarte multe industrii verzi, nu doar in Romania, cat și in alte state din Europa, s-au dovedit a fi nerentabile. Și asta pentru ca in jurul lor, mai exact in amonte, din aceste industrii verzi s-au dezvoltat tot felul de industrii conexe care produc foarte scump, a spus joi economistul șef al BNR,…

- Grupul IVECO (MI: IVG) va prelua pe deplin proprietatea companiei-mixte din Ulm, Germania, unde cele doua companii deschisesera, in 2021, o fabrica dedicata producției camioanelor cu emisii zero. Aceasta presupune o investiție de 35 milioane de dolari din partea Grupului IVECO, precum și achiziția a…

- Studiu Deloitte Noua din zece companii considera ca tehnologia cloud este esențiala pentru dezvoltare, mai ales atunci cand este utilizata impreuna cu alte tehnologii, cum ar fi inteligența artificiala (AI), Internet of Things (IoT) și analiza datelor, conform celei mai recente ediții a studiului Deloitte…

- Noua pista in cazul exploziilor ce au avut loc anul trecut in Marea Baltica apare intr-o investigație jurnalistica la care au colaborat patru televiziuni publice din Danemarca, Suedia, Norvegia și Finlanda, scrie BBC. Anchetele oficiale ale autoritaților in acest caz nu au ajuns deocamdata la nicio…