Kaspersky a descoperit două atacuri cibernetice legate de cercetarea vaccinului In toamna anului 2020, cercetatorii Kaspersky au identificat doua incidente APT care vizau entitați implicate in cercetarea COVID-19 – un organism al Ministerului Sanatații și o companie farmaceutica. Experții Kaspersky au determinat cu grad mare de certitudine, in urma cercetarilor, ca activitațile pot fi atribuite grupului Lazarus. In vreme ce restricțiile implementate ca urmare pandemiei raman in continuare in vigoare la nivel global, multe parți implicate incearca sa accelereze dezvoltarea vaccinului prin orice mijloace disponibile. Majoritatea eforturilor sunt bine intenționate, dar exista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

