- „3% dintre utilizatorii retelelor sociale au fost sanctionati la locul de munca sau si-au pierdut jobul din cauza postarilor pe retelele sociale. Aceasta este doar o descoperire cheie dintr-un studiu global realizat de Kaspersky, care evidentiaza de ce este atat de important sa luam in considerare potentialele…

- E cantareț, e actor, e vlogger, dar și antreprenor! Dorian Popa are 33 de ani și de bucura din plin de succesul sau pe plan profesional. Reușitele sale din ultima perioada i-au adus și mari caștiguri financiare, mai mari decat inainte de pandemie. Dorian Popa activeaza in mediul online de ani de zile,…

- Fara mesaje pe WhastsApp, fara Facebook și Instagram mai bine de 6 ore. O seara fara principalele rețele de socializare a fost surpriza neașteptata care a creat panica. S-au pierdut foarte mulți bani prin blocarea interacțiunii online.

- Dupa cum a raportat Bloomberg, prețul acțiunilor Facebook au scazut cu aproape 5% luni, și cu 15% in scadere fața de jumatatea lunii septembrie. Așa cum era de așteptat, aceste cifre au afectat și valoarea lui Zuckerberg, care a incheiat ziua cu 121,6 miliarde de dolari. Zuckerberg a ajuns pe locul…

- Dupa ce Neymar a avut o reacție, pe contul sau de Twitter, a venit randul unui alt fotbalist sa faca o gluma extrem de apreciata in mediul online."Dupa ce Whatsapp și Instagram au picat, am avut ocazia sa stau puțin de vorba cu soția mea.

- CERT-RO: Atenție la mesaje-capcana de tipul „seamana cu tine”, „apari in acest video” primite pe rețelele sociale. RECOMANDARI Dupa ce utilizatorii Facebook au fost vizați in trecut de o campanie de phishing cu mesaje-capcana de tipul „seamana cu tine”, „apari in acest video”, o tentativa asemanatoare…