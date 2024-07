Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion mondial la sah Garry Kasparov crede ca Romania nu este foarte vulnerabila la incercarile președintelui Rusiei de a interfera in situatia politica, mai ales la alegeri, insa Republica Moldova, care are alegeri prezidentiale in octombrie, este o „tinta naturala”, a relatat news.ro. Aflat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-o conferința de presa comuna cu liderul american Joe Biden, din marja summitului G7, despre asigurarile președinteui chinez ca nu va vinde armament Moscovei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus…

- China iși promoveaza propriul plan de pace pentru incetarea razboiului dintre Rusia și Ucraina. In timp ce zeci de state ale lumii se intalnesc la sfarșitul acestei saptamani pentru un summit privind pacea in Ucraina, China a facut lobby pe langa decidenții altor țari in favoarea aternativei formulate…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a calificat miercuri drept „ipocrita” disponibilitatea pentru dialog exprimata de presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat agentiei oficiale chineze Xinhua in ajunul vizitei sale de stat la Beijing, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Pe 9 mai, Rusia sarbatorește anual Ziua Victoriei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial (1939-1945). Pe plan intern, aceasta sarbatoare este o expresie a nostalgiei fața de un cult al victoriei introdus in anii ’70 de liderul sovietic de atunci, Leonid Brejnev. Actualul lider…

- Rusia s-a opus miercuri prin veto unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, redactata de SUA, care cerea tarilor sa previna o cursa a inarmarii in spatiul cosmic, o miscare ce a determinat Statele Unite sa se intrebe daca Moscova ascunde ceva.Votul a avut loc dupa ce Washingtonul a acuzat Moscova…