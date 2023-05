Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate foarte bune ale elevilor din Carei la prima editie a campionatului national de karting scolar 2023 care a avut loc la Prejmer, județul Brașov. Elevii lui Ioan Mille au confirmat nivelul de pregatire. Categoria Pufo Junior 60cc: Matei Chis – locul 1 Categoria Pufo Senior 60cc: Graz Chris –…

- Animalul s-a apropiat la 20 de metri de o stație de autobuz din satul Temelia, județul Bacau, semanand groaza printre elevii care așteptau microbuzul școlar. O parte din copii a fugit in curțile din apropiere

- REȘIȚA – Fitch Ratings a acordat orașului calificativul BBB-, unul identic cu ratingul Romaniei. Lucru onorant pentru oraș, intrucat ratingul este unul stabil cu sugestie de investiții. Informația a fost dezvaluita recent de primarul Ioan Popa cu referire la bondurile verzi pe care primaria intenționeaza…

- Concursurile pe meserii: 37 de elevi botoșaneni s-au calificat la etapa naționala a olimpiadelor de profil In urma desfașurarii etapelor județene pe discipline tehnice și a concursurilor pe meserii pe discipline tehnologice pentru invațamantul profesional și tehnic, 37 de elevi botoșaneni s-au calificat…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” da startul Concursului de lectura ,,Batalia Carților”, realizat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Competiția se adreseaza elevilor de gimnaziu și de liceu și se va desfașura in perioada aprilie-octombrie 2023, avand ca scop promovarea lecturii. Etapa…

- In funcție de numarul de absențe, alocația elevilor din familiile cu venituri reduse poate fi micșorata sau chiar anulata, conform unei Ordonanțe de Urgența adoptata de Guvern și publicata joi in Monitorul Oficial. Sunt vizați cei peste 133.000 de beneficiari ai Legii 277/2010 privind alocația pentru…

- Un nou succes al elevilor și dascalilor școlii de muzica, din cadrul Liceului de Arte „Sigismund Toduța” din Deva, s-a materializat cu 12 premii, in cadrul Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentala pentru clasele III-VIII, desfașurata la Reșița la finalul saptamanii trecute. Toți cei 12…

- TARGUL DE MARȚIȘOR organizat in scop caritabil “Petale-n vant”, prof. coord. Govor Aurelia, de la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei a avut loc in Satu Mare. Nu in municipiul Carei ci in municipiul Satu Mare. La Carei nu e voie sa se organizeze un Targ de Marțișor? Elevii dirigintei prof.Lavinia Zota…