Karting Electric pentru copii, la Ploieşti Pe Bulevardul Independenței din Ploiești, s-a desfașurat, in weekend-ul trecut, sub egida FRAS, a treia etapa a Campionatului Național de Karting Electric 2022, „eKarting SuperSlalom + eKarting Speed FRAS” – Marele ePremiu al Orașului Ploiești, eveniment la care au participat un total de 27 de piloți. Evenimentul, cu amprenta ZERO de CO2 asupra orașului și a locuitorilor, a fost organizat de Asociația Sportiva Clubul de Karting București, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiești. Micuții sportivi, ale caror karturi sunt 100% electrice și sunt incalzite exclusiv solar, au fost imparțiți… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

