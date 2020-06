Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat in aceasta saptamana aproape 11 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 8%, desi valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 14,25%, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), consultate de AGERPRES.Astfel,…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, nr. 3 mondial, a castigat sambata turneul de tenis demonstrativ Livescore Cup de la Stvanice, o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, dupa ce a invins-o in finala pe conationala sa Tereza Martincova cu 6-2, 6-4. Pliskova s-a impus fara…

- Karolina Pliskova, numarul trei mondial, si Tereza Martincova se vor infrunta, sambata, in finala turneului demonstrativ de tenis Livescore Cup, care are loc pe Stvanice, o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, potrivit site-ului federatiei cehe de profil. Vineri, Pliskova a dispus cu…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul trei mondial, a debutat cu o victorie, 7-5, 6-1 cu Barbora Strycova, miercuri, in Grupa A a turneului demonstrativ Liverscore Cup, care are loc pe Stvanice, o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, potrivit site-ului federatiei cehe…

- ​Tenismenii care se opun premiilor egale în rândul jucatorilor si jucatoarelor sunt "super slabi", considera sportiva ceha Karolina Pliskova, potrivit theguardian.co.uk.Întrebata daca o posibila fuziune între cele doua circuite, ATP si WTA, ar trebui sa aduca plata…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens a castigat turneul Mutua Madrid Open Virtual Pro. Bertens a invins-o in finala pe Fiona Ferro, scor 6-1, potrivit news.ro.Citește și: Scandalos! Un cunoscut medic acuza abuzuri ale Poliției! ‘Umilința și lipsa de politețe la adresa seniorilor’…

- Jucatoarea de tenis din Romania, Simona Halep, locul 2 WTA, a castigat, sambata, trofeul turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o in finala pe Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, scor 3-6, 6-3, 7-6. Halep (28 ani) a castigat pentru a doua oara titlul la Dubai, dupa ce s-a impus si in 2015,…

- Simona Halep a disputat un meci de tenis in garajul casei cu fratele ei, Nicolae, raspunzand astfel unei provocari lansate de interpretul Smiley. Artistul a inițiat o provocare pentru dubla campioana de Grand Slam din Romania, iar Simona a intrat in joc și a pregatit un teren de tenis improvizat in…