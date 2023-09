Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 de ani, locul 30 WTA) a invins-o in doua seturi pe Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA) in optimile de finala ale US Open, scor 6-3, 6-3. Jucatoarea din Romania o va intalni in sferturi pe Karolina Muchova (Cehia, 10 WTA). Romanca a trecut in optimi de elvetiana Belinda Bencic, locul…

- Sorana Cirstea a invins-o in minimum de seturi pe Anna Kalinskaya, in turul secund al Openului American. Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) a acces in faza ultimelor 32 de jucatoare, in ediția 2023 a Openului American. Sportiva din Targoviște a depașit-o in minimum de seturi pe rusoaica Anna Kalinskaya…

- Dupa 14 ani de așteptare, Sorana Cirstea și-a egalat cea mai buna performanța a carierei la turneele de Grand Slam, sportiva noastra obținand calificarea in sferturile de la US Open 2023. Favorita 30 la Flushing Meadows, Sori a trecut fara emoții de Belinda Bencic, campioana olimpica (scor 6-3, 6-3).…

- Sorana Cirstea este, intr-adevar, marea supriza de la US Open 2023! Sportiva din Romania nu numai ca s-a intrecut pe sine la Open-ul american, ci și a dat lecții de tenis multor capete de afiș ale competiției, care, in fața sportivei noastre, au clacat. Duminica seara, Sorana a mai facut o „victima“…

- Sorana Cirstea (Romania, 31 WTA) a fost eliminata de Maria Sakkari (Grecia, 8 WTA), scor 6-2, 3-6, 5-7 in turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Cincinnati (SUA). Sorana Cirstea (33 ani, 31 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 19 minute, in care a avut 5 asi si 5 duble greseli. Grecoaica [...] Articolul…

- Sorana Cirstea a fost invinsa de jucatoarea ceha de tenis Karolina Muchova, cu 7-5, 6-4, miercuri, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Cirstea (33 ani, locul 31 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 47 de minute de joc. Romanca a condus [...]…

- Sorana Cirstea a reușit o victorie uriașa in turul secund de la Wimbledon, depașind-o in decisiv pe Jelena Ostapenko, dupa un meci maraton, cu un set secund disputat pe muchie de cuțit. Sorana Cirstea, ocupanta a locului 37 WTA, s-a calificat in turul al treilea de la Wimbledon, dupa ce a depașit-o…

- Ana Bogdan, venita din calificari, a obținut azi o noua victorie pe iarba, la Eastbourne, calificandu-se in optimile de finala. Sportiva din Sinaia a eliminat-o pe Sorana Cirstea, jucatoarea mai bine clasata. Ana Bogdan, aflata pe locul 61 WTA, s-a calificat pe tabloul principal de la Eastbourne și…