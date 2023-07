Karol G a lansat single-ul S91 Karol G a lansat single-ul “S91″, o melodie care nu numai ca arata transformarea, ci semnifica evoluția artistei, aratandu-și priceperea artistica și capacitatea de a continua legatura cu fanii ei. Cantecul demonstreaza capacitatea ei de a privi momentele de incertitudine ca momente in care apar noi oportunitați. Insoțit de un videoclip muzical atragator din punct de vedere vizual, plasat in deșertul maiestuos al Californiei și peisajul frumos al Parisului, „S91″ este acum disponibil pe toate platformele de streaming digital. „S91″ este un imn incurajator, cu un tempo optimist și versuri fara… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

