- Karmen Simionescu, mandria de fiica a lui Adi Minune, a organizat o sesiune de intrebari și raspunsuri pe Instagram, iar internauții au bombardat-o cu mesaje. Fanii au vrut sa știe cate tatuaje are, de fapt, artista. Vedeta le-a dat un raspuns neașteptat.

- Karmen Simonescu este o mama-model, care le da clasa multor alte tinere de varsta ei. Și pentru a se menține astfel, fiica lui Adrian Minune apeleaza la metode dintre cele mai...sanatoase, ba chiar sfatuiește pe toata lumea sa procedeze la fel, dezvaluidu-și secretele pentru un trup fara cusur.

- Adrian minune a avut ocazia sa-l intalneasca pe cel care i-a furat inima mezinei familiei Minune de cateva luni bune. Cum a reacționat Adi Minune cand a aflat ca fiica cea mica are iubit. ”M-ai speriat!” Fiica cea mica a manelistului, Adriana Simionescu este in culmea fericirii. Mezina lui Adrian Minune…

- "M-a luat poliția. Nu o mașina de poliție, ci doua. E groasa treaba. Glumeam, am pana și domnii ma ajuta, sunt foarte draguți! Au chemat chiar și o mașina de vulcanizare in Olimp, altfel n-am cum sa ajung acasa la fata”, a povestit Anda Adam pe Instagram. Vedeta se intorcea din Olimp,…

- Fiica lui Adrian Minune este o femeie implinita. Are o cariera de succes și o familie pe care ea o considera perfecta. De cand a adus-o pe lume pe fiica ei, viața i s-a schimbat complet. Acum, vede altfel lucrurile și simte ca s-a maturizat prea repede.

- Karmen și-a pus fanii pe ganduri! Fiica lui Adrian Minune le-a dat motive serioase de ingrijorare printr-o apariție surprinzatoare prin care denota faptul ca ar trece printr-o perioada grea a vieții sale.

- Chiar daca in ultimeleluni au fost intens supravegheați de parinți, copii au gasit cateva momente deneatenție și au fost la un pas sa provoace adevarate tragedii. Este și cazulfiicei Elei Craciun, in varsta de 8 ani, care a fost prinsa jucandu-se cu aprinzatorulde la aragaz tocmai in mansarda casei.Vedeta…