- Giulia Anghelescu este intr-o forma de zile mari, insa recunoaște ca a apelat la operațiile estetice. Solista de la DJ Project, care este și mama a doi copii spune ca i-a fost destul de greu sa ia aceasta decizie, ba chiar a exitat de doua ori.

- Oana Zavoranu a demonstrat ca nu are niciun motiv sa se ascunda, astfel ca a dezvaluit adevarul despre operațiile estetice. „Querida” le-a povestit fanilor din mediul virtual la ce intervenții chirurgicale a apelat!

- Gina Pistol a rabufnit și a spus tot adevarul despre operațiile ei estetice. Vedeta le-a dat un raspuns acid celor care o acuza ca a apelat la intervenții pentru a-și modifica aspectul buzelor.

- Cleopatra Stratan a dat carțile pe fața și a spus adevarul despre operațiile estetice, dupa ce fanii i-au spus ca sunt de parere ca vedeta a trecut prin intervenții chirurgicale. A apelat sau nu la injectarea cu acid hialuronic pentru a-și mari buzele? Iata care a fost raspunsul frumoasei artiste!

- Iubita lui Dorian Popa a fost mai sincera ca oricand și le-a satisfacut una dintre cele mai mari curiozitați fanilor. Frumoasa bruneta a vorbit despre operațiile estetice, fara nicio reținere, dezvaluind cate intervenții și-a facut de-a lungul timpului.

- Claudia Patrașanu a avut de traversat o perioada dificila, dupa ce in urma cu un an a decis sa puna punct mariajului cu soțul ei! Vedeta reușește totuși sa se mențina mereu tanara in ciuda problemelor, insa iata ca acum spune adevarul despre operațiile estetice!

- Daniela Gyorfi este una dintre vedetele care nu iși arata varsta, deși nu mai este nici la prima tinerețe. Cantareața a fost, de-a lungul timpului, criticata dur pentru felul in care arata, unii fiind de parere ca de vina sunt operațiile estetice in exces. Care este, de fapt, adevarul?

- De-a lungul timpului, Ana Maria Mocanu s-a lasat de mai multe ori pe mana medicilor esteticieni. Bruneta a decis sa spuna adevarul despre intervențiile sale, dar mai ales, de ce a recurs la acestea. Cu ce probleme se confrunta fosta asistenta TV? A dat carțile pe fața!