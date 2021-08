Stiri pe aceeasi tema

- E sarbatoare mare in familia Maruța! Mezina familiei e sarbatorita. Eva Maruța a implinit 6 ani și chiar de la prima ora a dimineții se pregatește pentru petrecerea organizata cu ocazia zilei sale de naștere. Va purta o ținuta speciala. Andra a postat cateva filmulețe in mediul online cu Eva. Așa a…

- Elena Gheorghe iși sarbatorește azi fetița. Micuța Amelie implinește 4 ani și iși celebreaza aniversarea intr-un resort de poveste din Antalya. Mama ei a avut grija s-o rasfețe, dar ziua nu a fost lipsita de incidente neplacute.

- Cardi B are ”mana larga” cand vine vorba despre fetița ei. Micuța Kulture a implinit 3 ani, iar artista a sarbatorit evenimentul cu o petrecere fastuasa, de la care nu a lipsit nimic.Aniversarea fiicei ei a fot atat pe placul copiilor cat și pe al adulților, rapperița oferind un spectacol de zile mari.

- “Am revazut scena copilului sfașiat de caini.” Bianca Dragușanu ne-a marturisit ca Sofia, fiica sa și a lui Victor Slav, in varsta de partu ani, este un copil tare neastamparat. Aflata in Parcul Tei, micuța s-a incins la joaca impreuna cu o alta fetița, și s-a ratacit, departandu-se in fuga de bunica…

- Bianca Dragușanu este din ce in ce mai ingrijorata de starea de sanatate a fiicei sale, Sofia. Vedeta a observat ca micuța ei are o problema care persista, astfel a decis sa faca niște controale mai amanunțite. Cum se simte Sofia acum?

- Andreea Balan a implinit astazi 37 de ani și iși sarbatorește ziua de naștere in Grecia, alaturi de iubitul ei. Cu aceasta ocazie, Tiberiu Argint a publicat o imagine inedita cu ei doi, insoțita de un mesaj scurt, dar plin de iubire. Dupa ce au sarbatorit un an de relație cu o vacanța in Dubai, Andreea…

- Andreea Banica petrece de trei zile și trei nopți, iar cheful inca nu a luat sfarșit. Vedeta iși sarbatorește azi ziua de naștere și aniversarea de 13 ani de la casatorie. Artista abia s-a recuperat dupa operația de deviație de sept, dar a reușit sa organizeze o petrecere de zile mari.

- Daca anul trecut nu i-a putut fi aproape mamei sale de ziua ei de naștere, Viviana Sposub a dorit sa-și ia revanșa anul acesta, așa ca a petrecut cu cea care i-a dat viața o zi de neuitat in localurile de lux din Capitala. Bineințeles, de la mica petrecere nu a lipsit nici cel care urmeaza sa-i devina…