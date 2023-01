Austria isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, a transmis, sambata, cancelarul austriac Karl Nehammer inainte de a pleca, impreuna cu ministrul sau de interne, Gerhard Karner, in vizita in Bulgaria. Cei doi oficiali ai Austriei vor sa vada ce se intampla la frontiera cu Turcia, acolo unde Viena este […] The post Karl Nehammer iși menține veto impotriva Romaniei. Cancelarul Austriei, vizita in Bulgaria la granița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .