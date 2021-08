Karl Lagerfeld, subiectul unui serial dramatic Creatorul de moda Karl Lagerfeld, care s-a stins din viața in 2019, la varsta de 85 de ani, va fi subiectul unui serial dramatic. Acesta va prezenta parcursul lui pentru a deveni succesorul lui Coco Chanel, rivalitatea cu Pierre Berge si povestea de dragoste traita cu Jacques de Bascher. Lagerfeld a fost subiectul mai multor documentare, insa „Kaiser Karl” va fi primul serial dramatic despre el. Povestea va incepe din vara lui 1972 si va urmari parcursul lui spre a deveni succesorul lui Coco Chanel. De asemenea, va explora si rivalitatea lui Lagerfeld cu Pierre Berge, partenerul lui Yves Saint… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

