KARINA lansează single-ul “TE PREFACI”, în colaborare cu KIO La doar 17 ani, Karina se poate lauda cu o lunga lista de premii și trofee, obținute atat ]n cadrul concursurilor de muzica, dar și in urma participarii la competițiile de dans sportiv, respectiv step Astazi lanseaza single-ul “Te Prefaci” in colaborare cu KIO, o piesa despre el și ea și despre “dragoastea cu nabadai” adolescentina… Daca nu ai auzit inca de Karina, aceasta s-a facut remarcata odat[ cu apariția la emisiunea TV NEXT STAR, unde a reușit sa impresioneze juriul printr-o prestație deosebita, un mix de voce + step. Muzica este mentorul meu. De la muzica am invațat ce inseamna coordonare,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

