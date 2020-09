Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in sectorul 1 al Capitalei, pe Șoseaua Chitilei, dinspre Bulevardul Laminorului catre ieșirea din București. In urma impactului, un barbat a murit pe loc, iar altul se afla in stare critica. Unul dintre pietoni a intrat in mașina prin parbriz Polițiștii și martorii au participat…

- A fost cea mai cumplita dimineata pentru cei care au urmarit rasarituri de soare in Vama Veche in acordurile trupei cu acelasi nume. Unul dintre fondatorii formatiei, ,,claparul" Traian Balanescu s-a stins fulgerator. Inima care a fost martora atatora bucurii si necazuri a decis sa incetineasca tempoul…

- Traian Balanescu, membru fondator al trupei Vama Veche, s-a stins din viața pe 28 august. Cunoscutul artist a murit in chinuri groaznice. Ce a pațit cantarețul și care a fost cauza decesului? Cauza decesului lui Traian Balanescu Traian Balanescu s-a stins din viața azi, 28 august 2020. Anunțul trist…

- Echipajele SMURD au gestionat in ultimele 24 de ore in teritoriu 34 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar intr-o situație intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Bradu…

- O tanara, in varsta de 20 de ani, a ajuns astazi dimineața la spital dupa ce a fost lovita de un taxi pe trecerea de pietoni. Impactul s-a produs in jurul orei 09:00, pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani.

- O fetița a fost surprinsa și accidentata de un microbuz in timp ce se afla in trecerea regulamentara a strazii. Articolul FOTO – Fetița lovita de microbuz. Se afla pe trecerea pentru pietoni apare prima data in Someșeanul.ro .

- O fetița de noua ani a ajuns la spital, dupa ce a fost accidentata pe trecerea de pietoni. Aceasta era de impreuna cu mama ei cand microbuzul a lovit-o din plin. Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Unirea. O fetița de noua ani a fost lovita de un microbuz. Culmea, accidentul s-a petrecut…

- Marti dimineata, in jurul orei 8, o femeie a fost lovita de un sofer neatent, accidentul producandu-se pe trecerea pentru pietoni. Femeia a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Comunicatul Politiei: Accident rutier in comuna Lipanesti, DN1 A, km 97+200.Din…