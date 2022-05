Karim revine cu videoclipul piesei Myself, o colaborare cu Nosfe Dupa ce anul trecut a colaborat a Dony pentru melodia „Live my dream” iata ca revine in atenția fanilor Karim, puștiul de 15 ani care iși dorește o cariera solida in muzica. De data aceasta solistul a lucrat cu Nosfe iar in continuare puteți afla toate detaliile acestei noi colaborari intre cei doi artiști. La aproape un an de la debutul sau muzical cu piesa “Live my dream” Karim revine in atenția iubitorilor de muzica cu melodia “Myself” la care a filmat și un videoclip. Despre aceasta melodie noua solistul spune: “in piesa este vorba despre mine, despre viața pe care o traiesc și despre munca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

