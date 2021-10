Stiri pe aceeasi tema

- Karim Benzema, 33 de ani, 11 goluri și 8 assisturi in 11 meciuri la Real Madrid in aceasta toamna, se confrunta cu o mare problema in afara gazonului. Benzema e acuzat de complicitate la șantaj in „cazul Valbuena”, proces care a inceput astazi și dureaza doua zile la Versailles; Daca Balonul de Aur…

- Karim Benzema (33 de ani) a cucerit Liga Națiunilor alaturi de echipa naționala a Franței, reușind sa inscrie atat in semifinale, la 3-2 cu Belgia, cat și in finala cu Spania, scor 2-1. Dupa finala, clubul de care aparține, Real Madrid, a sugerat ca atacantul merita sa fie desemnat Balon de Aur. A inscris…

- Starul lui Real Madrid și al echipei naționale a Franței, Karim Benzema, a cucerit numeroase trofee de-a lungul carierei, dar spune ca nu-și poate lua gandul de la Balonul de Aur. Fotbalistul de 33 de ani este gata sa lupte in continuare pentru a-și realiza visul.

- Karim Benzema, atacantul echipei Real Madrid si al selectionatei Frantei, viseaza din copilarie sa castige Balonul de Aur, dupa cum a dezvaluit intr-un interviu publicat sambata de cotidianul sportiv spaniol AS, informeaza AFP, citat de agerpres. "De cand eram mic visez sa castig Balonul de Aur,…

- Lionel Messi și-a luat ramas bun de la fanii echipei FC Barcelona printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare: fotbalistul argentinian a afirmat ca se va întoarce la gruparea catalana."Mi-as fi dorit sa plec într-un mod diferit, desi presupun ca o despartire nu poate fi niciodata…