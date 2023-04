Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona - Real Madrid, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Cupa Spaniei, este programat, miercuri, 5 aprilie, de la ora 22:00, pe Camp Nou, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Atacantul francez Karim Benzema a primit nota zero (din zece) din partea cotidianului sportiv madrilen AS pentru prestatia sa in derby-ul de duminica seara, pierdut de Real Madrid in fata echipei de fotbal FC Barcelona (1-2), informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Daca notele atribuite…

- Xavi a avut prima reactie dupa Barcelona – Real Madrid, scor 2-1, din etapa a 26-a din La Liga. Catalanii au facut un pas urias in lupta pentru titlu dupa ce si-au invins, in prelungiri, marea rivala. Franck Kessie a declansat nebunia pe Camp Nou, cu golul marcat in minutul 92. Din 2017, de la […] The…

- Real Madrid – Barcelona 0-1, partida „de foc” din semifinalele Cupei Spaniei, a fost in format live score, pe AS.ro. El Clasico a fost decis de autogolul lui Eder Militao, din prima repriza a confruntarii de pe Santiago Bernabeu. Barcelona are prima sansa la calificarea in finala Cupei Spaniei, dupa…

- Carlo Ancelotti (63 de ani) și Xavi Hernandez (43), antrenorii de la Real Madrid, respectiv Barcelona, au prefațat meciul direct, din turul semifinalelor Cupei Spaniei. In aceasta seara, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, Real Madrid o va infrunta pe Barcelona pe…

- Karim Benzema s-a declarat extrem de fericit, dupa ce a reusit o „dubla” in partida dintre Liverpool si Real Madrid. Atacantul francez a dezvaluit ca isi doreste o alta victorie in meciul retur din optimile UEFA Champions League, meci care se va desfasura pe Santiago Bernabeu, peste trei saptamani.…

- Cine este Gavi, eroul Barcelonei din finala Supercupei Spaniei cu Real Madrid. Puștiul-minune al catalanilor, in varsta de 18 ani, a rapus marea rivala in meciul de la Riad. Barcelona a invins Real Madrid cu 3-1, intr-un meci in care Gavi a stralucit din nou. Tanarul mijlocaș de pe Camp Nou a marcat…

- Sebastian Haller, revenire de senzație dupa ce a invins cancerul! Atacantul lui Dortmund a reușit un hat-trick intr-un amical cu Basel desfașurat la Marbella, in Spania. Borussia Dortmund s-a distrat cu formația elvețiana, scor 6-0. Sebastian Haller, revenire de senzație dupa ce a invins cancerul Atacantul…