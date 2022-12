Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Karim Benzema a postat un mesaj pe Twitter, in ziua in care implineste 35 de ani, in care lasa sa se inteleaga ca se retrage din nationala Frantei, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Reprezentativa Argentinei a castigat, duminica, pentru a treia oara Cupa Mondiala la fotbal, invingand in finala din Qatar, disputata pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 dupa prelungiri). Unii argentinieni au avut ghinionul de a zbura cu avionul chiar in timpul finalei…

- Reprezentativa Argentinei a castigat, duminica, pentru a treia oara Cupa Mondiala la fotbal, invingand in finala din Qatar, disputata pe stadionul Lusail, cu scorul de 4-2 la lovituri de departajare (3-3 dupa prelungiri), Franta, campioana din 2018. Pentru argentinieni este primul trofeu mondial dupa…

- Statia de metrou Argentina din Paris, situata pe magistrala 1 de la Paris, a fost redenumita Franta - Allez Les Bleus! cu ocazia finalei de duminca, de la Cupa Mondiala din Qatar. Aceasta schimbare a numelui este una temporara, au anuntat sefii metroului parizian. In 2018, dupa triumful Frantei la CM…

- Lionel Messi va juca azi a doua finala de Campionat Mondial din cariera sa, contra Franței, dar cariera sa ar fi putut fi total diferita. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

- Fostul mijlocaș argentinian Maxi Rodriguez a declarat ca spera ca Lionel Messi sa aduca in sfarșit acasa o Cupa Mondiala in finala din weekend, impotriva Franței. Atacantul vedeta, care va obține cea de-a 172-a selecție, joaca duminica (18 decembrie) la a cincea și ultima sa Cupa Mondiala. Rodriguez,…

- Cristiano Ronaldo a postat duminica un comunicat pe Instagram, lasand sa se inteleaga ca pentru el timpul retragerii de la nationala inca nu sosit. Intr-un mesaj publicat duminica pe Instagram, Cristiano Ronaldo recunoaste ca sa castige Cupa Mondiala cu Portugalia era "cel mai mare si mai ambitios vis"…

- Naționala de la Antipozi s-a impus, sambata, cu scorul de 1-0, in fața Tunisiei, intr-un meci din grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Unicul gol al partidei a fost marcat de Mitchell Duke, in minutul 23. In urma acestei victorii, Australia a acumulat 3 puncte, la fel ca și Franța, care joaca,…