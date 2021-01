Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de la Versailles a anuntat ca atacantul francez al echipei Real Madrid, Karim Benzema, a fost trimis in fata tribunalului corectional, in cazul santajarii fostului sau coechipier Mathieu Valbuena, informeaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: BREAKING SURSE Costel Alexe va fi cercetat la…

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, împotriva fostului presedinte al țarii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent în Franta, scrie AFP.Procuratura a cerut aceleasi…

- Real Madrid a caștigat primul sau meci in grupele Ligii Campionilor in acest sezon, 3-2 cu Inter, partida in care Sergio Ramos (34 de ani) a ieșit din nou la rampa. Nu doar prin golul inscris cu capul, prin care a dus scorul la 2-0, cat și prin ce i-a strigat lui Achraf Hakimi, fostul sau cochipier,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea a anuntat, marti, inceperea anchetei in dosarul penal deschis de politistii oradeni care, sambata seara, in timpul actiunii pe tema respectarii masurilor de prevenire a Covid-19, au gasit 356 de persoane pe terasa si in sala de evenimente Opera Events, invitati…