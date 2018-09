Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Mariano Diaz (25 de ani) a fost rascumparat de Real Madrid de la Olympique Lyon in schimbul sumei de 23 de milioane de euro. Cautarea lui Julen Lopetegui pentru un atacant a luat sfarșit. Soluția gasita este fostul junior al clubului, Mariano Diaz. ...

- Real Madrid a surclasat-o pe Girona, 4-1 (1-1), duminica pe propriul teren, intr-un meci din cadrul etapei a 2-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, preluand sefia clasamentului. Golurile madrilenilor au fost inscrise de Ramos (min.39 din penalty), Benzema (min.52 din penalty, min.80)…

- La primul meci din La Liga fara Cristiano Ronaldo, Real Madrid a obținut o victorie lejera in fața celor de la Getafe, scor 2-0. "Galacticii" au dominat in totalitate confruntarea de pe "Santiago Bernabeu", impunandu-se grație golurilor reușite de Carvajal și Bale.

- Conducerea celor de la Real Madrid s-a echipat complet pentru noul sezon de La Liga, a instalat arbitrajul video (VAR) pe Santiago Bernabeu, potrivit Mediafax. In dimineata zilei de miercuri, 25 iulie, arbitrajul video de pe Bernabeu a fost testat in meciul amical dintre echipa a doua a celor de la…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a calendarului pentru sezonul 2018-2019 al campionatului spaniol. El Clasico, Barcelona - Real Madrid, se va disputa in etapa a 10-a, in weekend-ul 27-28 octombrie, iar returul va avea loc in etapa a 26-a, in weekend-ul 2-3 martie 2019. Real Madrid și Atletico Madrid…

- Real Madrid nu a renunțat la gandul de a-l aduce pe Neymar pe "Santiago Bernabeu", iar acest transfer ar putea fi facilitat de o posibila plecare a lui Cristiano Ronaldo, al carui viitor in La Liga pare incert. ...