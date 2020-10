Stiri pe aceeasi tema

- Desi rezultatele alegerilor parlamentare din Kargazstan au fost anulate, mii de oameni au iesit din nou pe strazile din Biskek. De aceasta data, manifestantii au cerut demisia presedintelui pro-rus Sooronbai Jeenbekov, pe care il acuza de falsificarea scrutinului din 4 octombrie.

- Kargazstanul a anulat marti rezultatele controversate ale alegerilor sale legislative, dupa o noapte de violente post-electorale in capitala Biskek, care au dus la eliberarea de catre multime a marelui rival al actualului sef al statului kargaz, informeaza AFP. In dupa-amiaza si seara zilei de marti,…

- In caz contrar, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa intervina urgent, mai sustin social-democratii in mesajul postat joi, pe o retea de socializare. "Ministrul Mediului, Costel Alexe, suspectat ca a plagiat in teza de doctorat, trebuie demis imediat, conform standardului enuntat chiar de presedintele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca demisia șefului Poliției, Liviu Vasilescu, vine mult prea tarziu, dar cel mai probabil acestuia ii va fi gasit un post calduț. Tariceanu arata ca n-ar fi de mirare daca Ludovic Orban i-ar gasi un post de consul intr-o țara frumoasa.Citește…

- Presedintele american Donald Trump l-a sunat pe premierul japonez Shinzo Abe, dupa ce acesta din urma și-a anunțat saptamana trecuta demisia. Trump l-a calificat pe Abe drept cel mai mare prim-ministru din istoria Japoniei, potrivit unui purtator de cuvant al Casei Albe, transmite Reuters, potrivit…

- Zeci de mii de oameni din Belarus au iesit duminica din nou pe strazi cerand demisia lui Alexander Lukasenko. 140 de persoane au fost arestate. Președintele a fost fotografiat din nou in public cu o arma de asalt si vesta antiglont, noteaza Mediafax.Zeci de mii de oameni au iesit din nou in…

- Guvernul de la Minsk a demisionat. Decretul privind demisia Cabinetului de ministri a fost semnat simbata, 15 august 2020, de președintele Aleksandr Lukasenko, insa anunțul a fost facut luni. Potrivit decretului, Guvernul si-a depus demisia in conformitate cu Constitutia Belarusului, dupa ce a fost…

- In Bulgaria s-a declansat o ampla criza politica dupa ce presedintele Rumen Radev a cerut demisia Guvernului si a procurorului general. Radev a precizat ca e singura sansa de a pune capat protestelor care s-au organizat in toata tara.