Stiri pe aceeasi tema

- Fostul puscas marin american Paul Whelan, care a fost condamnat saptamana trecuta in Rusia la 16 ani de inchisoare pentru spionaj, nu va face apel impotriva sentintei, informeaza marti agentia de presa Interfax care il citeaza pe avocatul lui Whelan, transmite Reuters. Avocatul Vladimir…

- Fostul presedinte kargaz Almazbek Atambaev, judecat pentru rolul sau in eliberarea din inchisoare a unui lider mafiot, a fost condamnat marti la 11 ani si doua luni de detentie, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Atambaev, care a fost arestat in august 2019, a fost condamnat la 134 de luni…

- Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj in favoarea SUA si l-a condamnat la 16 ani de inchisoare dupa un proces cu usile inchise, denuntat de diplomati americani ca nedrept si opac, potrivit Reuters.Whelan - care, in afara de cetatenia…

- Tribunalul București a decis, marți, eliberarea condiționata a lui Cristian Poteraș, fostul primar al Sectorului 6 care fusese condamnat in mai 2015 la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, noteaza Realitatea.net. In acest caz, pe 29 aprilie, Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea de liberare…

- Un tribunal militar din Vietnam l-a condamnat vineri pe un fost ministru adjunct al apararii acuzat ca a permis ca trei loturi de pamant din Orasul Ho Chi Minh sa fie transferate ilegal unor investitori privati de la Fortele navale la patru ani de inchisoare, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Tribunalul Brașov la condamnat joi pe fostul șef al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Cancescu, la șapte ani de inchisoare, intr-un dosar in care a fost judecat pentru fapte de corupție. In același dosar a fost condamnat și fostul administrator public al județului, Radu Ispas, la doi ani cu executare.…