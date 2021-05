Stiri pe aceeasi tema

- O clinica din Kargazstan a aruncat aproape 1.000 de doze de vaccin rusesc anti-COVID Sputnik V, dupa ce un angajat de la intreținere care cauta o priza sa-și incarce bateria de la telefon a deconectat frigiderul unde erau ținute serurile, a anunțat ministerul sanatații, Alimkadyr Beishenaliyev, relateaza…

- O clinica din Kargazstan a fost nevoita sa arunce aproape 1.000 de doze de vaccin Sputnik V impotriva COVID-19 dupa ce o persoana a deconectat frigiderul in care erau depozitate pentru a-si reincarca telefonul, au anuntat autoritatile, relateaza AFP. Vaccinurile, devenite inutilizabile, faceau…

- Potrivit datelor facute publice miercuri de Agentia sud-coreeana pentru prevenirea si controlul bolilor (KDCA), vaccinul Pfizer/BioNTech a avut o eficienta de 89,7% in prevenirea infectarilor cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, in timp ce vaccinul AstraZeneca, de 86%…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat astazi ritmul lent „inacceptabil” in care se desfasoara vaccinarea impotriva COVID-19 in Europa, care se confrunta cu „cea mai ingrijoratoare situatie pandemica dupa mai multe luni”, potrivit Agerpres. „Ritmul lent de vaccinare prelungeste pandemia”,…

- „Ritmul lent de vaccinare prelungeste pandemia” a deplans joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) cu privire la felul in care se desfasoara campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Europa, subliniind ca numarul de noi cazuri a crescut puternic in ultimele cinci saptamani, informeaza AFP, potrivit…

- Mai multi experti de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au anunțat astazi ca vaccinurile produse de companiile chineze Sinopharm si Sinovac au demonstrat ca sunt sigure si eficiente impotriva maladiei COVID-19. Date suplimentare sunt, insa, necesare in aceasta privinta, relateaza AFP. Aceasta…

- Fondul suveran rus (RDIF) a declarat ca este putin probabil ca vaccinul Sputnik V impotriva COVID-19 sa primeasca aprobarea Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) in viitorul apropiat, relateaza sambata dpa. EMA a initiat la inceputul lunii martie evaluarea vaccinului rusesc Sputnik V in vederea…

- Autoritatile ungare au decis sa creasca intervalul dintre cele doua doze ale vaccinurilor de la Pfizer si AstraZeneca pentru a imuniza, cel putin partial, cat mai repede, un numar cat mai mare de populatie, informeaza agerpres . In cazul vaccinului de la Pfizer, a doua doza se va injecta la 35 de zile…