- Marea Britanie va avea in premiera o femeie in postul de ambasador in SUA, pe diplomata de cariera Karen Pierce, a carei misiune va fi de a intari relatiile dupa Brexit cu cel mai apropiat aliat al Londrei, informeaza vineri Reuters si AFP. Karen Pierce, in varsta de 60 de ani si fosta…

- "No, Non, Nein": Preierul Boris Johnson ar trebui sa fie, luni, ferm și "fara compromisuri" fața de UE intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale politicii Regatului Unit post-Brexit, a relatat duminica presa britanica, citata de AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo se va deplasa la Londra saptamana viitoare, chiar inainte de iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), apoi la Kiev, intr-un moment in care la Washington se deruleaza procesul pentru destituirea presedintelui Donald Trump, informeaza AFP si Reuters. La…

- Reprezentanta pentru Brexit la Ambasada Marii Britanii in Statele Unite, Alexandra Hall Hall, a demisionat criticand guvernul de la Londra, ea afirmand ca nu mai poate sa ”vanda jumatati de adevaruri” in numele liderilor politici in care nu are ”incredere”, relateaza CNN.

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…