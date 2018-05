Stiri pe aceeasi tema

- Un nou nume cu greutate din domeniul industriei, compania Kardex Remstar, este acum reprezentata la Timisoara. Desi era prezenta de mai multi ani pe piata romaneasca, compania specializata in domeniul logisticii interne a sistemelor automatizate de stocare a decis acum sa inaugureze un nou…

- Directorul companiei de anvelope spune ca va fi o premiera, noua hala va fi cu acoperis verde si nu va avea niciun impact asupra mediului. Sorin Samonid, directorul companiei de anvelope: Este o premiera pentru ca hala va fi cu acoperis verde si din punct de vedere al mediului avem avizul de la…

- Sandria – Academia Artei Infrumusetarii a inaugurat o noua filiala pentru cursuri de calificare in domeniul infrumusetarii, in Baia Mare, dupa succesul inregistrat de academie in zona de Vest, cu sediul la Timisoara. Incepand cu luna mai, academia urmeaza sa dea startul si primelor serii de cursuri…

- Inaugurat in decembrie 2016, cel mai modern centru de Mari Arși din Romania e in continuare nefuncțional. Abia recent, acesta a fost dotat cu doua paturi speciale, achiziționate de Ministerul Sanatații.

- Schimbare importanta la conducerea Autoritatii Rutiere Romane filiala Timis. Incepand de astazi, mandatul de șef al ARR nu-i mai aparține liberalului Sorin Supuran, care l-a deținut timp mai mulți ani. Acesta a fost inlocuit de social-democratul Cristian Dolecek. Este președinte al organizației de tineret,…

- Compania aeriana Tarom a inaugurat duminica zborul aerian care leaga Timisoara de Iasi. Pretul unui bilet porneste de la 20 de euro de persoana, iar frecventa zborurilor va fi de patru pe saptamana.Directorul companiei aeriene Tarom, timisoreanul Werner Wolff, a venit la Timisoara la bordul…

- Operatorul aerian national Tarom introduce, incepand de astazi, zboruri de la Timisoara catre Iasi. Miscarea vine dupa ce compania Blue Air a anuntat la inceputul lunii trecute ca renunta la aceasta cursa.

- Compania irlandeza Ryanair va închide, din toamna, toate zborurile pe care le opereaza din si catre Aeroportul International Oradea. ”Din motive comerciale, Ryanair nu va opera zboruri din/catre Oradea în programul de Iarna 2018. Vom continua sa operam…