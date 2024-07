Karate Cernavoda: Momente emotionante! Sotii Gheorghe si Elena Bulilete, decedati in accidentul de la Satu Nou, omagiati de elevii lor (GALERIE FOTO)

Diana Acatrinei: De cine și de ce avem nevoie?

Fiecare dintre noi și în primul rând eu, am avut în viață modele sau mentori. Pe măsură ce am crescut, imaginea acestora s-a estompat și am început să iau de la cei din jur ce este mai bun, idei și principii pe care le apreciez. Cred cu tărie că reprezint noua generație de oameni care, prin pregătirea și… [citeste mai departe]